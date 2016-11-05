Atletico Madrid'e Sociedad şoku!
La Liga'nın 11.Haftasında, Real Sociedad, Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.
Anoeta Stadı'nda oynanan mücadeleye iki takımda kontrollü başladı. Birbirlerine çok fazla pozisyon fırsatı vermedikleri ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
Dakikalar 54 gösterdiğinde Real Sociedad'ın kazandığı penaltıyı Carlos Vela gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Atletico Madrid, Fernando Torres ve Angel Correa'nın ikinci yarıda oyuna dahil olmasına rağmen hücumda etkili bir oyun ortaya koyamadı.
75.dakikada Real Sociedad, Willian Jose ile bir penaltı golü daha buldu ve farkı ikiye çıkardı.
Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 19'a çıkararak 6. sıraya yerleşti. Atletico Madrid ise 21 puanla 3. sırada kaldı.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:07
- ''Bu işe kim dur diyecek! Yeter...''
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Yorum
Ts Gurbetçi Gençler Helal Olsun Sizlere Bjk, Fb, Gs Farketmez Biz Her Zaman Sizinleyiz, Gönüllerde Bu Akşam 3 Puanı Siz Aldınız, Hakem Mete Kalkavan 1 Kırmızı Kart Vermedin, Trabzon'a Bir Penaltı Vermedin, Bjk'â Havadan Penaltı Verdin Sana Yazıklar Olsun, Quaresma Sen Futbolcu Değil Bilica Gibi Kazmasın !
- ''Bu işe kim dur diyecek! Yeter...''
Toplam 25
Yorum
Mustafa tamtrabzonlu Hagemteyil hagemeyetkiverenmakamköbeksoylu
- ''Bu işe kim dur diyecek! Yeter...''
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Yorum
Ankarali Bu kadar yanli bir hakem yönetimi olamaz trabzonun penaltisini gormemesi imkansiz besiktasa verilen penalti komedi yusafa yapilan hareket konusmaya bile gerek yok ama turkiyede hersey skor o zaman basliklar soyle kartal yuksekten ucar.bu trabzona gonul verenlere yazik degil mi ayip be ayip.empati yapin besiktaslilar sadece onlarin yerine koyun kendinizi
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