 Atletico Madrid'e Sociedad şoku! – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    'e Sociedad şoku!

    Atletico Madrid'e Sociedad şoku!

    'nın 11.Haftasında, , 'i 2-0 mağlup etti.

    'nda oynanan mücadeleye iki takımda kontrollü başladı. Birbirlerine çok fazla pozisyon fırsatı vermedikleri ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

    Dakikalar 54 gösterdiğinde 'ın kazandığı penaltıyı Carlos Vela gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. , Fernando Torres ve Angel Correa'nın ikinci yarıda oyuna dahil olmasına rağmen hücumda etkili bir oyun ortaya koyamadı.

    75.dakikada Real Sociedad, Willian Jose ile bir penaltı golü daha buldu ve farkı ikiye çıkardı.

    Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 19'a çıkararak 6. sıraya yerleşti. Atletico Madrid ise 21 puanla 3. sırada kaldı.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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