"En iyi transfer olduğunu gösterdi"

Deportivo formasıyla La Liga'da ilk golünü atan Emre Çolak, sahanın en iyileri arasında gösterildi. Marca gazetesinde yer alan haberde, Emre Çolak'ın performansına değinilerek, "Takımını 1-0 öne geçiren golü atan isim oldu ama aynı zamanda onun kaybettiği topta Valencia beraberliği yakaladı. Sahada hem iyi hem de kötü Emre vardı." diye yazıldı.

Haberde, Emre Çolak'ın kaliteli bir futbolcu olduğu da aktarılarak, "Deportivo'da ve La Liga'nın birçok takımında rahat yer bulur. Problem, Garitano'nun ona serbestlik vermek istememesinde. Teknik direktör, Galisya derbisinde Emre'yi kadro dışında bırakarak bunu açıkça gösterdi." ifadelerine yer verildi. Galisya gazeteleri de Emre'nin, Deportivo'nun bu sezonki en iyi transferi olduğunu gösterdiğini yazdı.

Bu arada, Valencia'nın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli, takımını kötü oynattığı gerekçesiyle İspanyol basınından olumsuz not aldı. Marca, "Prandelli, daha ofansif bir Valencia sahaya sürebilirdi." ifadesini kullanırken, El Mundo Deportivo da "Prandelli, halen Valencia'yı düzeltecek çözümü bulamadı." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Deportivo Teknik Direktörü Gaizka Garitano ise maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Emre Çolak ile ilgili bir soruya, "Emre iyi oynadı. Mükemmel bir çocuk ve iyi oynaması benim de hoşuma gidiyor." cevabını verdi.

Garitano, hafta içinde Galisya radyosuna verdiği bir demeçte, geçen hafta oynanan ve 4-1 yenildikleri Celta maçında Emre'nin kadroya alınmamasıyla ilgili "Hepiniz biliyorsunuz ki Emre teknik bir tercihten dolayı kadro dışı kalmadı. Bunu bana sormanız beni şaşırtıyor. Olaydan hem kulübün hem de takımın bilgisi var. Teknik direktörün sorumluluğunda olan bir konu değil." yorumunda bulunmuştu.