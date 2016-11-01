"En iyi transfer olduğunu gösterdi"
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 1-1 sonuçlanan Deportivo-Valencia maçıyla ilgili İspanyol basınında yapılan yorumlarda, Emre Çolak ve Cesare Prandelli isimleri öne çıktı.
Haberde, Emre Çolak'ın kaliteli bir futbolcu olduğu da aktarılarak, "Deportivo'da ve La Liga'nın birçok takımında rahat yer bulur. Problem, Garitano'nun ona serbestlik vermek istememesinde. Teknik direktör, Galisya derbisinde Emre'yi kadro dışında bırakarak bunu açıkça gösterdi." ifadelerine yer verildi. Galisya gazeteleri de Emre'nin, Deportivo'nun bu sezonki en iyi transferi olduğunu gösterdiğini yazdı.
Bu arada, Valencia'nın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli, takımını kötü oynattığı gerekçesiyle İspanyol basınından olumsuz not aldı. Marca, "Prandelli, daha ofansif bir Valencia sahaya sürebilirdi." ifadesini kullanırken, El Mundo Deportivo da "Prandelli, halen Valencia'yı düzeltecek çözümü bulamadı." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan, Deportivo Teknik Direktörü Gaizka Garitano ise maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Emre Çolak ile ilgili bir soruya, "Emre iyi oynadı. Mükemmel bir çocuk ve iyi oynaması benim de hoşuma gidiyor." cevabını verdi.
Garitano, hafta içinde Galisya radyosuna verdiği bir demeçte, geçen hafta oynanan ve 4-1 yenildikleri Celta maçında Emre'nin kadroya alınmamasıyla ilgili "Hepiniz biliyorsunuz ki Emre teknik bir tercihten dolayı kadro dışı kalmadı. Bunu bana sormanız beni şaşırtıyor. Olaydan hem kulübün hem de takımın bilgisi var. Teknik direktörün sorumluluğunda olan bir konu değil." yorumunda bulunmuştu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 17:32
- Altyapı coştu: 5 maç 19 gol
Toplam 7
Yorum
@Ahmet.61 Biz anca yetiştiririz sonra süperligdeki takımlar alır oynatır...
- O söylentiler boş çıktı
Toplam 9
Yorum
GFB YAKACAKSIN BÖYLE TARAFTARLARI GERÇİ BJK TARAFTARLAR GEREĞİNİ YAPARLAR.
- Eren niye gol atamıyor?
Toplam 10
Yorum
BJK Çakma Yıldızı Amma da Abarttınız Biz Demiştik Bunlar Gelir Geçer Diye :)
"En iyi transfer olduğunu gösterdi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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