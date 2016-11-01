Emre Çolak ilk golünü attı

Maça çok iyi başlayan Deportivo, Emre Çolak ile arkaya arkaya Valencia kalesinde tehlikeli olmaya başladı. Valencialı futbolcuların faullerle durdurmaya çalıştığı Emre, 17. dakikada gole çok yaklaşırken, kaleci Diego Alves güzel bir kurtarışla pozisyonu önledi. 25. dakikadan itibaren oyuna dengeyi getiren Valencia, Rodrigo ile Deportivo ceza sahasında tehlikeli ataklar geliştirmeye başladı. İlk yarının uzatmalarının oynandığı 45+2. dakikada Bruno Gama'nın ortasında ceza sahasında boş bir pozisyonda topla buluşan Emre, vuruşunda topu ağlara gönderdi. Deportivo, ilk yarıyı Emre'nin golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya daha atak başlayan Valencia, aradığı beraberlik golünü 56. dakikada Nani'nin ortasında topa iyi vuran Rodrigo ile buldu. İlerleyen dakikalarda her iki takım da karşılıkla ataklarla galibiyet aradı. Ancak skoru değiştirecek gol gelmeyince karşılaşma 1-1 sona erdi. Maç sonunda Deportivo 9 puanla 17. sırada, Valencia'da 10 puanla 14. sırada yer aldı.

Bu arada, geçtiğimiz hafta Celta'ya karşı oynanan Galisya derbisinde teknik direktör Gaizka Garitano'nun tercihiyle kadro dışı kalan Emre Çolak, bugün takımının ilk 11'inde sahaya çıktı. Maç boyunca sahada kalan Emre, Deportivo forması ile La Liga'da ilk golünü kaydetti. Deportivo'nun en çok koşan ismi olan ve ataklarını yönlendiren Emre, İspanyol basınında sahanın en iyisi olarak gösterildi.