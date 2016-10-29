La Liga'da Barcelona ve Real Madrid galip

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Granada'yı 1-0 mağlup etti.

Nou Camp Stadı'ndaki bin 500'üncü karşılaşmasına çıkan Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Rafinha kaydetti.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren milli futbolcu Arda Turan'ın yanı sıra Andres Iniesta, Gerard Pique, Jordi Alba ve Jeremy Mathieu müsabakada forma giyemedi.

Ligde arka arkaya 3. kez galip gelen Barcelona, puanını 22'ye çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. La Liga'da henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Granada ise 3 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Barcelona deplasmanda Sevilla ile mücadele edecek.





RONALDO HAT-TRİCK YAPTI

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, deplasmanda Alaves'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada "hat-trick" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Mendizorrotza Stadı'nda oynanan karşılaşmada eflatun-beyazlılara 3 puanı getiren golleri ilki penaltıdan 17, 33 ve 88. dakikalarda Ronaldo ile 84. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Lige bu sezon yükselen Alaves'in tek golü ise 7. dakikada Deyverson'dan geldi.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 24'e yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Alaves ise 10 puanda kaldı.

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Leganes ile karşılaşacak.