Barcelona, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Milli futbolcu Arda Turan, formasını giydiği Barcelona Kulübünün hazırladığı özel videoda, bazı takım arkadaşlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İspanyol kulübü ve Arda Turan'ın sosyal medyadaki Twitter hesaplarında Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı videoda, milli futbolcunun yanı sıra Türkçe konuşmalarıyla Denis Suarez, Andre Gomes, Aleix Vidal ve Rafinha yer aldı.

Arda Turan'ın "Selam millet, beklenen gün geldi. Size öğrettiğim gibi yapın." çağrısıyla başlayan videoda Denis Suarez, "Dünyadaki tüm Barça taraftarları adına", Andre Gomes "Tebrikler Türkiye.", Aleix Vidal "Cumhuriyet Bayramı'nın tadını çıkarın.", Rafinha ise "Nasıldı Arda? Doğru yaptık mı?" ifadelerini kullandı.

Son olarak söz konusu futbolcuların Türk bayrağı önünde sıralandığı video, Arda Turan'ın "Aferin çocuklar, tam istediğim gibi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Türkiye." sözüyle tamamlandı.