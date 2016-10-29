Barcelona, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Milli futbolcu Arda Turan ve formasını giydiği Barcelona Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama mesajı ve videosu yayımladı.
Milli futbolcu Arda Turan, formasını giydiği Barcelona Kulübünün hazırladığı özel videoda, bazı takım arkadaşlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
İspanyol kulübü ve Arda Turan'ın sosyal medyadaki Twitter hesaplarında Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı videoda, milli futbolcunun yanı sıra Türkçe konuşmalarıyla Denis Suarez, Andre Gomes, Aleix Vidal ve Rafinha yer aldı.
Arda Turan'ın "Selam millet, beklenen gün geldi. Size öğrettiğim gibi yapın." çağrısıyla başlayan videoda Denis Suarez, "Dünyadaki tüm Barça taraftarları adına", Andre Gomes "Tebrikler Türkiye.", Aleix Vidal "Cumhuriyet Bayramı'nın tadını çıkarın.", Rafinha ise "Nasıldı Arda? Doğru yaptık mı?" ifadelerini kullandı.
Son olarak söz konusu futbolcuların Türk bayrağı önünde sıralandığı video, Arda Turan'ın "Aferin çocuklar, tam istediğim gibi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Türkiye." sözüyle tamamlandı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:11
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
ecolion bu kadroyu kuran sensin hoca yenilgilerin sorumlusu da sensin.geniş bütçeyle kurduğun takıma bak küme düşmesek bari .
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
fbx 3 liraya 10 liralık köfte olmaz yeğen adam doğru söylemiş o bütçeyle o kadar. euroliegue i eurocup mı sandınız
- Fabrika hatası
Toplam 5
Yorum
atilla bunu alacagina volkan babacani serdar kirintiliyi al daha iyi bu cok siradan bir kaleci bunun kurtardiklarini bende kurtaririrm
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