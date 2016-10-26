 Real, Vazquez'in sözleşmesini uzatıyor – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Real, Vazquez'in sözleşmesini uzatıyor

    Real, Vazquez'in sözleşmesini uzatıyor

    İspanya kulübü, 25 yaşındaki Vazquez ile sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

    İspanya Birinci Ligi () takımlarından , futbolcusu Lucas Vazquez'le sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Vazquez'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılacağı belirtildi.

    Açıklamada, İspanyol futbolcunun yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda medyanın karşısına çıkacağı kaydedildi.

    Real Madrid'in altyapı takımı Castilla'da yetişen ve geçen yıldan bu yana A takımda top koşturan hücum oyuncusu, eflatun-beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    İspanya Milli Takımı'nda da görev yapan Lucas Vazquez, 2014-2015 sezonunda La Liga ekibi 'da kiralık olarak forma giymişti.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:38
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