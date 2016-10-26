Real, Vazquez'in sözleşmesini uzatıyor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, futbolcusu Lucas Vazquez'le sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Vazquez'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılacağı belirtildi.

Açıklamada, İspanyol futbolcunun yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda medyanın karşısına çıkacağı kaydedildi.

Real Madrid'in altyapı takımı Castilla'da yetişen ve geçen yıldan bu yana A takımda top koşturan hücum oyuncusu, eflatun-beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

İspanya Milli Takımı'nda da görev yapan Lucas Vazquez, 2014-2015 sezonunda La Liga ekibi Espanyol'da kiralık olarak forma giymişti.