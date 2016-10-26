Real Sociedad kulübünden örnek davranış

San Sebastian kentinin kulübü olan Real Sociedad, yaklaşık 8 aydır Anoeta Stadı'nın kapısında yatıp kalkan işsiz bir gence stat bakımıyla ilgili geçici bir iş verdi.

Bask bölgesinin gazetelerinde yer alan haberde, Real Sociedad Kulübünün 2 aylık deneme sürecine tabi tutacağı gençten verim alması halinde sözleşmesini uzatacağı belirtildi. Sokakta yaşamaktan kurtulan Ruben adlı 35 yaşındaki İspanyol genç, bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Umudumu kıran bir çok şeyden sonra bu kadar iyi insanlar olduğuna inanmıyordum." dedi.

Bu arada İspanyol Kulübünün örnek davranışı ülkesinde övgü aldı. İspanya'da sivil toplum kurumlarının verdiği rakamlara göre, mevcut durumda ülkede sokakta yaşayan 40 binden fazla insan bulunuyor.