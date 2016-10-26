Katalonya Süper Kupası Espanyol'un!

Tarragona kentindeki Nou Estadi stadında oynanan maçta Espanyol'a kupayı getiren golü 10. dakikada Felipe Caicedo attı. Maça her iki takım da çoğunluğu alt yapıdaki futbolcularından oluşan ilk 11'lerle başladı. Maç boyunca topa en fazla sahip taraf olan Barcelona özellikle ikinci yarı art arda geliştirdiği ataklarla rakibine karşı sahada üstünlük kursa da aradığı beraberlik golünü bulamadı.

Bu arada sakatlığı sona eren Arda Turan, Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıktı. 20. dakikada De Michelis'in yaptığı faul sonrası saha dışında tedavisi yapılan ve iki dakika sonra oyuna dahil olan Türk futbolcu, Barcelona'nın en aktif futbolcularından biri olarak dikkat çekti. Arda 72. dakikada oyundan alınarak yerine Alfaro girdi. Barcelona teknik direktörü Luis Enrique, ilk 11'de sürekli yer bulan Messi, Neymar, Luis Suarez, Sergi Roberto, Sergio Busqutes, Samuel Umtiti, Javier Mascherano ve ya kaleci Ter Stegen gibi futbolcularını bu maçta dinlendirip, kadroya almamıştı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Katalonya'daki iki kulübü karşı karşıya getiren ve "Katalonya Süper Kupası" adı verilen maç ilk kez 2014 yılında oynanmış ve Barcelona'nın galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Bu yıl ikinci kez organize edilen kupayı kazanan Espanyol, rövanşı almış oldu.