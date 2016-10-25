La Liga'nın en iyisi Griezmann
Profesyonel Futbol Ligi (LFP), 2015-2016 sezonunun en iyi futbolcusu olarak Atletico Madrid'in Fransız oyuncusu Antoine Griezmann'ı seçti.
Griezmann, kariyerinde ilk kez İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Atletico Madrid'in Fransız golcüsü ayrıca, taraftarın seçtiği "5 yıldızlı futbolcu" ödülünü de kazandı.
La Liga'nın en iyi teknik direktörü, Atletico Madrid'in Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone oldu. Simeone, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarının ardından üçüncü kez bu unvanı elde etti.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise 7. kez en iyi forvet ödülünü aldı.
Ligde geçen sezonun en iyileri ödülleri şöyle dağıtıldı:
En iyi futbolcu: Antoine Griezmann (Atletico Madrid)
En iyi kaleci: Jan Oblak (Atletico Madrid)
En iyi defans oyuncusu: Diego Godin (Atletico Madrid)
En iyi orta saha oyuncusu: Luka Modric (Real Madrid)
En iyi forvet: Lionel Messi (Barcelona)
En iyi teknik direktör: Diego Simeone (Atletico Madrid)
En iyi çıkış yapan futbolcu: Marco Asensio (Espanyol)
En iyi uluslararası futbolcu: Luis Suarez (Barcelona)
Taraftarın "5 yıldızlı futbolcusu": Antoine Griezmann (Atletico Madrid)
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:00
- Kocaman veryansın
Toplam 7
Yorum
HSKKSK seni fenerbahçe de istemiyoruz...
- Gomez tarihe geçti
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK KENDİM ETTİM, KENDİM BULDUM. GÜL GİBİ SARARIP SOLDUM, EYVAAHHHH, EYVAAHHHHH, HEYYYY....!!!
- Dik duruyoruz
Toplam 2
Yorum
Kayseri Fenerbahce yi ele geciremeyen fetöcüler fenere ve baskinina saldiriyor
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