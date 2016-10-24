 Villarreal, son dakikada güldü – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    , son dakikada güldü

    Villarreal, son dakikada güldü

    Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'un bulunduğu L Grubu'nda yer alan , 'nın 9. haftasında ağırladığı Las Palmas'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

    El Madrigal Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Las Palmas 31. dakikada Kevin-Prince Boateng'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda toparlanan ev sahibi , 64. dakikada penaltıdan Nicola Sansone'nin meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skoru 1-1'e getirdi. Eski Bursasporlu futbolcu Cedric Bakambu, 90+2. dakikada Villarreal'e 3 puanı getiren golü attı.

    'da yenilgisi bulunmayan Villarreal, 19 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken, Las Palmas ise 12 puanla 9. sırada yer aldı.

    Avrupa Ligi'nde perşembe günü Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalan Villarreal, L Grubu'ndaki dördüncü maçında 3 Kasım Perşembe günü Osmanlıspor'u konuk edecek.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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