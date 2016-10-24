Villarreal, son dakikada güldü
UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'un bulunduğu L Grubu'nda yer alan Villarreal, La Liga'nın 9. haftasında ağırladığı Las Palmas'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
El Madrigal Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Las Palmas 31. dakikada Kevin-Prince Boateng'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda toparlanan ev sahibi Villarreal, 64. dakikada penaltıdan Nicola Sansone'nin meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skoru 1-1'e getirdi. Eski Bursasporlu futbolcu Cedric Bakambu, 90+2. dakikada Villarreal'e 3 puanı getiren golü attı.
La Liga'da yenilgisi bulunmayan Villarreal, 19 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken, Las Palmas ise 12 puanla 9. sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalan Villarreal, L Grubu'ndaki dördüncü maçında 3 Kasım Perşembe günü Osmanlıspor'u konuk edecek.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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