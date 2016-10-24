Real koltuğu geri aldı!

Athletic Bilbao karşısında 7. dakikada Karim Benzema ile golü bulan Real, 27. dakikada Sabin Merino'ya engel olamadı. Maçın kalan dakikalarında Real Madrid baskıyı kurdu. Bu baskı '83. dakikada sonuç verdi. Oyuna Benzema'nın yerine dahil olan Morata, kaleci Iraizoz'un büyük hatasını affetmedi ve üç puanı eflatun beyazlılara getirdi.

Bu skorun ardından 21 puana çıkan Real Madrid zirveye yerleşti. Bilbao ise 15 puanda kaldı.