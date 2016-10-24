Real koltuğu geri aldı!
Real Madrid, Athletic Bilbao karşında üç puanı zorda olsa 83. dakikada Morata'nın golüyle aldı. Atletico Madrid'in kaybettiği haftada fırsat tepmeyen Real Madrid yeniden liderliğe kuruldu.
Athletic Bilbao karşısında 7. dakikada Karim Benzema ile golü bulan Real, 27. dakikada Sabin Merino'ya engel olamadı. Maçın kalan dakikalarında Real Madrid baskıyı kurdu. Bu baskı '83. dakikada sonuç verdi. Oyuna Benzema'nın yerine dahil olan Morata, kaleci Iraizoz'un büyük hatasını affetmedi ve üç puanı eflatun beyazlılara getirdi.
Bu skorun ardından 21 puana çıkan Real Madrid zirveye yerleşti. Bilbao ise 15 puanda kaldı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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