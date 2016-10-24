 Real koltuğu geri aldı! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Real koltuğu geri aldı!

    Real koltuğu geri aldı!

    , karşında üç puanı zorda olsa 83. dakikada Morata'nın golüyle aldı. 'in kaybettiği haftada fırsat tepmeyen Real Madrid yeniden liderliğe kuruldu.

    karşısında 7. dakikada Karim Benzema ile golü bulan Real, 27. dakikada Sabin Merino'ya engel olamadı. Maçın kalan dakikalarında baskıyı kurdu. Bu baskı '83. dakikada sonuç verdi. Oyuna Benzema'nın yerine dahil olan Morata, kaleci Iraizoz'un büyük hatasını affetmedi ve üç puanı eflatun beyazlılara getirdi.

    Bu skorun ardından 21 puana çıkan Real Madrid zirveye yerleşti. Bilbao ise 15 puanda kaldı.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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