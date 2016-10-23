Villarreal, son dakikada güldü

El Madrigal Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Las Palmas 31. dakikada Kevin-Prince Boateng'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan ev sahibi Villarreal, 64. dakikada penaltıdan Nicola Sansone'nin meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skoru 1-1'e getirdi. Eski Bursasporlu futbolcu Cedric Bakambu, 90+2. dakikada Villarreal'e 3 puanı getiren golü attı.

La Liga'da yenilgisi bulunmayan Villarreal, 19 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken, Las Palmas ise 12 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalan Villarreal, L Grubu'ndaki dördüncü maçında 3 Kasım Perşembe günü Osmanlıspor'u konuk edecek.