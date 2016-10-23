Atletico'ya tek atış

Sevilla La Liga'da Atletico Madrid'i en son 3 Mart 2010'da oynanan karşılaşmada 3-1 mağlup etmiş o maçtan sonra evinde Madrid ekibine karşı galibiyet yüzü görememişti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda Sevilla taraftarının desteği ile oyundaki üstünlüğü ele geçirdi ve 73. dakikada Steven N'Zonzi'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Sevilla, Atletico Madrid'e bu sezon La Liga'daki ilk mağlubiyetini tattırmış oldu.

Bu sonuçla Sevilla 20 puan ve maç fazlasıyla LaLiga'da liderliğe yükselirken Atletico Madrid ise 18 puanla 3. sırada kaldı.