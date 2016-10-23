Atletico'ya tek atış
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Sevilla 6 yıldır evinde mağlup edemediği Atletico Madrid'i, Steven N'Zonzi'nin golüyle 1-0 yendi.
Sevilla La Liga'da Atletico Madrid'i en son 3 Mart 2010'da oynanan karşılaşmada 3-1 mağlup etmiş o maçtan sonra evinde Madrid ekibine karşı galibiyet yüzü görememişti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık sonuçla sona erdi.
İkinci yarıda Sevilla taraftarının desteği ile oyundaki üstünlüğü ele geçirdi ve 73. dakikada Steven N'Zonzi'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Sevilla, Atletico Madrid'e bu sezon La Liga'daki ilk mağlubiyetini tattırmış oldu.
Bu sonuçla Sevilla 20 puan ve maç fazlasıyla LaLiga'da liderliğe yükselirken Atletico Madrid ise 18 puanla 3. sırada kaldı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:18
- Nevriye Yılmaz, basketbolu bıraktı
Toplam 1
Yorum
Davut teşekkürler abla seni bu spor sevgi ve saygıyla anacak. başarılı olduğumuz bir vekleybol birde basketbol var oda bayanlar olarak helal olsun uzun ömürler.
- Teknik heyet ve yönetime destek
Toplam 7
Yorum
isyankar 905 Ya arkadaş bizi yendiniz tebrik ederiz de sevinme olayını çok abarttınız ya. Gören cl kupası kazandınız sanacak. Adam evde sevinirken kızını tabancayla vurmuş bu kadar da olmayın...
- Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto
Toplam 1
Yorum
O.o :D bunlarda parayla tutulmuştur Aziz sıkıntı yok... Ben istemediğim sürece kimse gönderemez demeye devam et.
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