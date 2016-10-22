 İşte alacağı yıllık ücret! – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    İşte alacağı yıllık ücret!

    İşte alacağı yıllık ücret!

    Katalan devi , daha önce anlaşmaya vardığı Neymar ile sözleşme imzaladı.

    24 yaşındaki futbolcu kendisini 2021 yılına kadar 'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Brezilyalı yıldızın yıllık ücreti 15 milyon Euro olacak. Neymar'ın bonservisindeki serbest kalma bedeli ise 200 milyon Euro'ya yükseltildi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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