İşte alacağı yıllık ücret!
Katalan devi Barcelona, daha önce anlaşmaya vardığı Neymar ile sözleşme imzaladı.
24 yaşındaki futbolcu kendisini 2021 yılına kadar Barcelona'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Brezilyalı yıldızın yıllık ücreti 15 milyon Euro olacak. Neymar'ın bonservisindeki serbest kalma bedeli ise 200 milyon Euro'ya yükseltildi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- N’doye derbide formaya yakın
Toplam 3
Yorum
isminiz Evet Trabzon. 3/1- alır
- Yönetim istifa
Toplam 19
Yorum
Ramazan Çelik Bunca yaptığın hizmetler inkar edilemez sayğı duyuyoruz ama artık başkanlığı bırakmalısınız daha fazla üzülmeni istemiyorum
- Ali Şen o isme seslendi
Toplam 7
Yorum
vlkn80 Allahı'm sen büyüksün neolur bir mucize gerçekleştir de SADETTİN SARAN'ın Başkan olmasında vesile ol...!!
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