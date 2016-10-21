Carrasco 2022'ye kadar Atletico'da
İspanyol kulübü, Belçikalı milli futbolcu Carrasco'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, Belçikalı hücum oyuncusu Yannick Carrasco'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Carrasco'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Belçikalı milli futbolcunun 40 milyon avroluk serbest kalma bedelinin de yükseltildiği belirtildi. İspanyol basınında Carrasco'nun sözleşme fesih bedelinin 100 milyon avro olarak belirlendiği öne sürüldü.
Carrasco, geçen yıl Fransa'nın Monaco takımından yaklaşık 20 milyon avro karşılığında transfer edilmişti. Her iki kanatta da görev yapabilen Carrasco, Atletico Madrid'deki ilk sezonunda çıktığı 43 maçta 5 gol attı. Son olarak geçen hafta ligde Granada'yı 7-1 yendikleri maçta "hat-trick" yapan Carrasco, bu sezon ise 11 maçta 5 gole ulaştı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:44
- Ali Şen o isme seslendi
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Yorum
osman kursat kurt Benim nacizane baskan adayim saran
- "Pogba, Türkleri hezimete uğrattı"
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Fenerli Savo Ya arkadaslar sürekli aziz yildirim diyorsunuz baska bisey demiyorsunuz. allah askina sahaya inip futboludami baskan oynasin. dünyanin paralarini aliyor futbolcular..mücadele desen sifir..bu arada unutmayalimki oynadigimiz takim Manchester hafife almayalim lütfen,,Gs in Madride den 6 tane gol yedigi günleri unutmayin. türk takimlarinin hali bu. kapasite bu kadar. haftada iki mac yapacak kondisyon ne yazikki yok bizim türk takimlarinda. türk milli takimina baktiginiz zaman görürsünüz..
- ''Villarreal'i elimizden kaçırdık''
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Yorum
mehmet Osmanlısporu oynadığı iyi ve karakterli futboluna tebrikler. Ne olursa olsun Avrupa kupalarında gururla seyrettiğim bir takım Osmanlıspor. Villa Real çok güçlü bir kadrosu olan bir takım. 10 kişi kalmasaydık galip gelebilirdik. Buna rağmen Osmanlıspor 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında rakip sahada pres yapan rakibine korku salan bir takımdı. Ayakları hiç titremedi. Bence çok başarılı ve bu sezon sonunda artık beş büyükler denecek.
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