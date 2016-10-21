 Carrasco 2022'ye kadar Atletico'da – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Carrasco 2022'ye kadar Atletico'da

    Carrasco 2022'ye kadar Atletico'da

    İspanyol kulübü, Belçikalı milli futbolcu Carrasco'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

    İspanya Birinci Ligi () ekibi , Belçikalı hücum oyuncusu Yannick Carrasco'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Carrasco'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Belçikalı milli futbolcunun 40 milyon avroluk serbest kalma bedelinin de yükseltildiği belirtildi. İspanyol basınında Carrasco'nun sözleşme fesih bedelinin 100 milyon avro olarak belirlendiği öne sürüldü.

    Carrasco, geçen yıl Fransa'nın takımından yaklaşık 20 milyon avro karşılığında transfer edilmişti. Her iki kanatta da görev yapabilen Carrasco, Atletico Madrid'deki ilk sezonunda çıktığı 43 maçta 5 gol attı. Son olarak geçen hafta ligde Granada'yı 7-1 yendikleri maçta "hat-trick" yapan Carrasco, bu sezon ise 11 maçta 5 gole ulaştı.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:44
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