Carrasco 2022'ye kadar Atletico'da

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, Belçikalı hücum oyuncusu Yannick Carrasco'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Carrasco'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Belçikalı milli futbolcunun 40 milyon avroluk serbest kalma bedelinin de yükseltildiği belirtildi. İspanyol basınında Carrasco'nun sözleşme fesih bedelinin 100 milyon avro olarak belirlendiği öne sürüldü.

Carrasco, geçen yıl Fransa'nın Monaco takımından yaklaşık 20 milyon avro karşılığında transfer edilmişti. Her iki kanatta da görev yapabilen Carrasco, Atletico Madrid'deki ilk sezonunda çıktığı 43 maçta 5 gol attı. Son olarak geçen hafta ligde Granada'yı 7-1 yendikleri maçta "hat-trick" yapan Carrasco, bu sezon ise 11 maçta 5 gole ulaştı.