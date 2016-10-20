Deportivo'da Emre Çolak rüzgarı

La Liga'nın 5. haftasında Leganes, 6. haftasında ise Atletico Madrid'e karşı doksanar dakika sahada kalan Emre, kulüp sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda, "Deportivo'da eylül ayının oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Sezon öncesi, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımıyla çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı.