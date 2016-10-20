 Deportivo'da Emre Çolak rüzgarı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    'da Emre Çolak rüzgarı

    Deportivo'da Emre Çolak rüzgarı

    İspanya Birinci Ligi () takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak'ı, kulübün taraftarları eylül ayının en iyi oyuncusu seçti.

    'nın 5. haftasında Leganes, 6. haftasında ise 'e karşı doksanar dakika sahada kalan Emre, kulüp sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda, "'da eylül ayının oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

    Sezon öncesi, altyapısından yetiştiği 'dan Deportivo'ya transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımıyla çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:15
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