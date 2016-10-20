Deportivo'da Emre Çolak rüzgarı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak'ı, kulübün taraftarları eylül ayının en iyi oyuncusu seçti.
La Liga'nın 5. haftasında Leganes, 6. haftasında ise Atletico Madrid'e karşı doksanar dakika sahada kalan Emre, kulüp sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda, "Deportivo'da eylül ayının oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Sezon öncesi, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımıyla çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:15
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
Deportivo'da Emre Çolak rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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