Villarreal rahat kazandı

El Madrigal Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Villarreal, 8. ve 12. dakikalarda Roberto Soriano, 38. dakikada ise bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'nun attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Villarreal, 48. dakikada Celta Vigolu Daniel Wass'ın kendi kalesine attığı golle farkı 4'e çıkardı. ,

Celta Vigo'da 86. dakikada Sergi Gomez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Manuel Trigueros son sözü söyledi ve Villarreal 5-0'lık rahat bir galibiyet elde etti.

Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Villarreal, 16 puanla 5. sırada yer alırken, Celta Vigo ise 10 puanla 12. sırada bulunuyor.

Öte yandan, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, La Liga'da yeni takımıyla ilk maçında galibiyetle tanıştı. Prandelli yönetimindeki Valencia, Sporting Gijon'u deplasmanda 2-1 yendi.

Villarreal, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki üçüncü maçında 20 Ekim Perşembe günü Osmanlıspor'a konuk olacak.