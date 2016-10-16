Villarreal rahat kazandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'un bulunduğu L Grubu'nda yer alan Villarreal, La Liga'nın 8. haftasında konuk ettiği Celta Vigo'yu 5-0 mağlup etti.
El Madrigal Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Villarreal, 8. ve 12. dakikalarda Roberto Soriano, 38. dakikada ise bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'nun attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Villarreal, 48. dakikada Celta Vigolu Daniel Wass'ın kendi kalesine attığı golle farkı 4'e çıkardı. ,
Celta Vigo'da 86. dakikada Sergi Gomez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Manuel Trigueros son sözü söyledi ve Villarreal 5-0'lık rahat bir galibiyet elde etti.
Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Villarreal, 16 puanla 5. sırada yer alırken, Celta Vigo ise 10 puanla 12. sırada bulunuyor.
Öte yandan, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, La Liga'da yeni takımıyla ilk maçında galibiyetle tanıştı. Prandelli yönetimindeki Valencia, Sporting Gijon'u deplasmanda 2-1 yendi.
Villarreal, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki üçüncü maçında 20 Ekim Perşembe günü Osmanlıspor'a konuk olacak.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:16
- En çok koşan Ciğerci
Toplam 9
Yorum
Muslera Bu takimdan selcuk hamit sabri gitmeli takimi bozuyolar chedjoda ekllenebilir
- ''Yönetim benden iyisini bulacaksa...''
Toplam 34
Yorum
Muslera İlla benmi gecim kaleye calimidami ben atim oldu golünüzüde ben atim :)
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 17
Yorum
Erzurum necati yanar Arkadas ben erzurumdan goruyorum. Kac forvetle oynuyorsunuz takiminniskeleti yanlis en buyuk yanlis yonetim bu saaten sonra ben yonetim futbolcu teknik traktor bilmem sutlarim kansizlar karsinizdaki kim siradan takim bunlar transfer zamani geldimi trilyonlar turkiyede tirilyonluk futbolcu yok varsa sayet milli takim nerede saygilar
Villarreal rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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