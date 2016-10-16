 Türk derbisini Arda kazandı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Türk derbisini Arda kazandı

    Türk derbisini Arda kazandı

    'nın 8. haftasında Arda Turan ile Emre Çolak'ı karşı karşıya getiren karşılaşmada , 'yu rahat geçti: 4-0

    - maçı, İspanya'da Türk derbisine sahne oldu. Emre Çolak ile Arda Turan'ın karşı karşıya geldiği Camp Nou'daki mücadeleyi Barcelona 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 21. ve 36. dakikalarda Rafinha, 43. dakikada Suarez ile 58. dakikada Lionel Messi attı. Barcelona'da Arda Turan ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika oynarken, Emre Çolak ise 56. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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