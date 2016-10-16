Real Madrid - Atletico Madrid: 6-7

Vicente Calderon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında eski Bursasporlu Isaac Cuenca'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Atletico Madrid, Yannick Carrasco'nun 34. ve 45. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İkinci devrede de hız kesmeyen Diego Simeone'nin öğrencileri, 61. dakikada Carrasco, 63. ve 81. dakikalarda Nico Gaitan, 85. dakikada Angel Correa ve 87. dakikada Tiago Mendes'in golüyle karşılaşmayı 7-1 kazandı.

Atletico Madrid'in Belçikalı futbolcusu Yannick Carrasco, kaydettiği 3 gol ve yaptığı 2 asistle karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu.

La Liga'da 5. galibiyetini elde eden Atletico Madrid, puanını 18'e yükseltti ve namağlup bir şekilde liderliğini sürdürdü. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Granada ise 2 puanda kaldı.

Öte yandan Atletico Madrid, sahasındaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Başkent temsilcisi, evinde oynadığı son 21 karşılaşmada 17 galibiyet aldı, 4 kez de berabere kaldı.





Real Madrid, 3 puanı 6 golle aldı

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'i 6-1 mağlup ederek ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Benito Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan eflatun-beyazlılar, 4. dakikada Raphael Varane, 31. dakikada Karim Benzema, 39. dakikada Marcelo ve 45. dakikada Isco'nun golüyle soyunma odasına 4-0 önde gitti.

Daha kontrollü geçen ikinci devrede Real Betis, 55. dakikada Alvaro Cejudo'nun golüyle skoru 4-1'e getirdi. Madrid ekibi, 62. dakikada Isco ve 78. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle farkı 5'e çıkardı ve karşılaşma Real Madrid'in 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 18'e çıkardı ve averajla namağlup bir şekilde 2. sıraya yükseldi. Real Betis ise 8 puanda kaldı.