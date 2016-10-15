Emre de Arda da ilk 11'de
G.Saray'da ağabey-kardeş gibi olan Arda Turan ile Emre Çolak bugün farklı formalarla mücadele veriyor.
Arda'lı Barcelona, Emre Çolak'lı Deportivo'yu ağırlıyor. Emre "Arda Turan benim hayatımda çok önemli biri. Hep örnek oldu. Heyecanlıyım" dedi. Arda ise "Alt yapıdayken beni taklit ederdi. A Takım'a çıkınca ilk penaltıyı ona bıraktım, çok özel bir futbolcudur" ifadelerini kullandı.
Saat 17:15'te başlayan karşılaşmaya iki temsilcimiz de ilk 11'de başladı.
Saat 17:15'te başlayan karşılaşmaya iki temsilcimiz de ilk 11'de başladı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Toplam 3
Yorum
Mete Bu kadro zor yener kanat oyuncusu yok hic
- "Şampiyonlar Ligi kupasını ve..."
Toplam 2
Yorum
mahoni hic bir Türk takimi champiyonlar ligi kupasini türkiyeye getiremez cünkü bi kere uefa fifa asla buna izin vermez bi sekilde eleniriz ..
- Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Toplam 3
Yorum
BEYAZ bugun kartallar yuksek ucacak,aslanlar ise ava giderken avlanacak:)
Emre de Arda da ilk 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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