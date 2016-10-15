Atletico gol oldu yağdı
İspanya La Liga’nın 8. haftasında Atletico Madrid sahasında Granada ile karşılaştı.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid sahasında Granada'yı konuk etti. Vicente Calderon'da oynanan mücadeleyi A. Madrid 7-1'lik skorla kazandı.
Son sırada yer alan Granada, eski Bursasporlu Isaac Cuenca'nın golüyle 18. dakikada 1-0 öne geçti.
34 ve 45. dakikalarda Yannick Carrasco'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün giren Atletico, ikinci yarıda da gol yağmuruna başladı. 61. dakikada Carrasco hat-trick yaparak durumu 3-1 yaptı. 62. dakikada oyuna giren Gaitan bir dakika sonra topla ilk buluşmasında gol atmayı başardı: 4-1.
81'de Gaitan bir kez daha sahneye çıkarken, 85. dakikada Correa ve 87'de Tiago'nun golleri maçın skorunu belirledi. 7-1
Bu sonuçla Atletico Madrid 18 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Granada ise 2 puanla son sırada yer aldı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:58
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 13
Yorum
kiralik?kiralik gelmez buyuk paralar bende bunun adini sabri sarioglu sanmistim pardon
- Atiba'ya büyük sürpriz
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 atiba kardesim keske genc olub da 10 yil daha BESIKTAS´da oynaya bilseydin zaten senin gibi adami biz biraz zor buluruz birdaha ne gomez nede sosa yeri kolay dolmayacak tek adam bence atiba dir helal sana KARTAL yürekli adam atiba gercekten bizim TÜRK genc oyunucularin örnek alamsi gerek oyuncular adam bu yasta bile ben bitmeden bitmez diyor azim olarak cogu gence 10 basar saygilar ATIBA.
- Aboubakar zoru başardı
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 beyler yotub da videyosunu izleyin aynisi bunu nasil almislar hala anlamis deyilim bunu kim baskana alaim dedise yaziklar olsun ona arkadas insan hic videolarina bakmazmi arstirmazmi bundan birsey olmaz beyler seson sonuna kadar bu gol ortalamasinla ya 3-5 gol atarsa iyi sampiyon takima yada en büyük adaya böyle golcü lazim deyil verilen 6 mil.euroya yazik bundan bir cacikda olmaz benden demesi adamin önceki maclardan toplanan clibine baktim ordada adam gol kacirma rekoru kiriyor yazik buna verilen paraya ömer ve cenk oynatsinlar bu adam bos.
Atletico gol oldu yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.