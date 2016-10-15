 Atletico gol oldu yağdı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Atletico gol oldu yağdı

    Atletico gol oldu yağdı

    İspanya ’nın 8. haftasında sahasında Granada ile karşılaştı.

    İspanya 'nın 8. haftasında sahasında Granada'yı konuk etti. Vicente Calderon'da oynanan mücadeleyi A. Madrid 7-1'lik skorla kazandı.

    Son sırada yer alan Granada, eski Bursasporlu Isaac Cuenca'nın golüyle 18. dakikada 1-0 öne geçti.

    34 ve 45. dakikalarda Yannick Carrasco'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün giren Atletico, ikinci yarıda da gol yağmuruna başladı. 61. dakikada Carrasco hat-trick yaparak durumu 3-1 yaptı. 62. dakikada oyuna giren Gaitan bir dakika sonra topla ilk buluşmasında gol atmayı başardı: 4-1.

    81'de Gaitan bir kez daha sahneye çıkarken, 85. dakikada Correa ve 87'de Tiago'nun golleri maçın skorunu belirledi. 7-1

    Bu sonuçla Atletico Madrid 18 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Granada ise 2 puanla son sırada yer aldı.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:58
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