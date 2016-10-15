Atletico gol oldu yağdı

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid sahasında Granada'yı konuk etti. Vicente Calderon'da oynanan mücadeleyi A. Madrid 7-1'lik skorla kazandı.

Son sırada yer alan Granada, eski Bursasporlu Isaac Cuenca'nın golüyle 18. dakikada 1-0 öne geçti.

34 ve 45. dakikalarda Yannick Carrasco'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün giren Atletico, ikinci yarıda da gol yağmuruna başladı. 61. dakikada Carrasco hat-trick yaparak durumu 3-1 yaptı. 62. dakikada oyuna giren Gaitan bir dakika sonra topla ilk buluşmasında gol atmayı başardı: 4-1.

81'de Gaitan bir kez daha sahneye çıkarken, 85. dakikada Correa ve 87'de Tiago'nun golleri maçın skorunu belirledi. 7-1

Bu sonuçla Atletico Madrid 18 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Granada ise 2 puanla son sırada yer aldı.