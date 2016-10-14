Arda ile Emre kozlarını paylaşacak

La Liga 'da 6. sezonunu geçiren ve son iki sezondur Barcelona formasını giyen Arda Turan, bu sezon başında Deportivo 'ya transfer olarak ilk İspanya deneyimini yaşayan Emre Çolak'ı, Nou Camp'ta misafir edecek.

Barcelona, TSİ 17.15'te başlayacak karşılaşma öncesinde 13 puanla 4'üncü, Deportivo da 8 puanla 13üncü sırada yer alıyor.

Arda ve Emre'nin ilk kez karşı karşıya gelecek olması, İspanyol basının da ilgilisini çekti. "La Opinion" gazetesine konuşan Emre, Arda ile aralarında özel bir bağ olduğunu belirterek, "Arda, benim hayatımda çok önemli biri. Benim için her zaman örnek biri oldu. Ona karşı oynamak beni çok heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.

Arda ise El Mundo Deportivo gazetesinde verdiği demeçte, "Emre, Galatasaray'da altyapıdayken beni taklit ederdi. A Takım'a çıktığında ilk maçında bir penaltıyı ona bıraktım ve gol attı. Ayrıca, serbest vuruştan da bir gol attı. Onun tüm dönemlerinde nasıl kendini geliştirdiğine tanıklık ettim. Benim için çok özel bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

Emre'nin çok yetenekli ve akıllı bir futbolcu olmasına rağmen duygularını çok iyi kontrol edemediğini kaydeden Arda, "Sahada hislerini biraz daha iyi kontrol edebilirse daha büyük bir futbolcu olacak. O benim küçük kardeşim gibi. Ne olursa olsun aramızdaki birlik kalıcıdır." diye görüş belirtti.

Emre'ye Deportivo'ya gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu belirten Barcelonalı futbolcu, "Deportivo karşısında Emre'ye dikkat etmeliyiz. Oyun kurarken ve serbest vuruşlarda ona dikkat etmeliyiz. Emre ile aynı sahada top oynamak benim için bir onurdur." yorumunu yaptı.

Türk futbolcuların istatistikleri

İki futbolcunun bu sezon La Liga'daki performansları incelendiğinde, Arda Turan, 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 lig maçında toplam 482 dakika sahada kaldı. Bu sürede 2 gol atan milli futbolcu, yüzde 92,7 isabetli pas oranıyla dikkatleri üzerine çekti.

Emre Çolak ise 7 maçın 4'ünde forma giyerken, tümünde 90 dakika sahada kaldı. La Liga'da henüz golle tanışamayan Emre, bir sarı kart, 29 top çalma ve 156 pas istatistiğiyle mücadele etti. 25 yaşındaki futbolcu, Sporting Gijon maçındaki performansıyla takımının en iyisi olarak gösterildi.

Deportivo, 13 yıldır Nou Camp'ta yenemiyor

Deportivo, Nou Camp'ta Barcelona ile oynadığı son iki lig maçından da 2-2'lik skorlarla birer puan almayı başarsa da son olarak 13 yıl önce 18 Ekim 2003 tarihinde Katalan temsilcisini sahasında yenme başarısını 2-0'lık skorla gösterdi.

İki takımın ligde geçen sezon oynadıkları son karşılaşmada ise Barcelona, deplasmanda Deportivo'yu 8-0 yenmişti.