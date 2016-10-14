Arda ile Emre kozlarını paylaşacak
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında yarın oynanacak Barcelona-Deportivo La Coruna mücadelesinde Türk futbolcular Arda Turan ile Emre Çolak ilk kez karşı karşıya gelecek.
Barcelona, TSİ 17.15'te başlayacak karşılaşma öncesinde 13 puanla 4'üncü, Deportivo da 8 puanla 13üncü sırada yer alıyor.
Arda ve Emre'nin ilk kez karşı karşıya gelecek olması, İspanyol basının da ilgilisini çekti. "La Opinion" gazetesine konuşan Emre, Arda ile aralarında özel bir bağ olduğunu belirterek, "Arda, benim hayatımda çok önemli biri. Benim için her zaman örnek biri oldu. Ona karşı oynamak beni çok heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.
Arda ise El Mundo Deportivo gazetesinde verdiği demeçte, "Emre, Galatasaray'da altyapıdayken beni taklit ederdi. A Takım'a çıktığında ilk maçında bir penaltıyı ona bıraktım ve gol attı. Ayrıca, serbest vuruştan da bir gol attı. Onun tüm dönemlerinde nasıl kendini geliştirdiğine tanıklık ettim. Benim için çok özel bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.
Emre'nin çok yetenekli ve akıllı bir futbolcu olmasına rağmen duygularını çok iyi kontrol edemediğini kaydeden Arda, "Sahada hislerini biraz daha iyi kontrol edebilirse daha büyük bir futbolcu olacak. O benim küçük kardeşim gibi. Ne olursa olsun aramızdaki birlik kalıcıdır." diye görüş belirtti.
Emre'ye Deportivo'ya gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu belirten Barcelonalı futbolcu, "Deportivo karşısında Emre'ye dikkat etmeliyiz. Oyun kurarken ve serbest vuruşlarda ona dikkat etmeliyiz. Emre ile aynı sahada top oynamak benim için bir onurdur." yorumunu yaptı.
Türk futbolcuların istatistikleri
İki futbolcunun bu sezon La Liga'daki performansları incelendiğinde, Arda Turan, 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 lig maçında toplam 482 dakika sahada kaldı. Bu sürede 2 gol atan milli futbolcu, yüzde 92,7 isabetli pas oranıyla dikkatleri üzerine çekti.
Emre Çolak ise 7 maçın 4'ünde forma giyerken, tümünde 90 dakika sahada kaldı. La Liga'da henüz golle tanışamayan Emre, bir sarı kart, 29 top çalma ve 156 pas istatistiğiyle mücadele etti. 25 yaşındaki futbolcu, Sporting Gijon maçındaki performansıyla takımının en iyisi olarak gösterildi.
Deportivo, 13 yıldır Nou Camp'ta yenemiyor
Deportivo, Nou Camp'ta Barcelona ile oynadığı son iki lig maçından da 2-2'lik skorlarla birer puan almayı başarsa da son olarak 13 yıl önce 18 Ekim 2003 tarihinde Katalan temsilcisini sahasında yenme başarısını 2-0'lık skorla gösterdi.
İki takımın ligde geçen sezon oynadıkları son karşılaşmada ise Barcelona, deplasmanda Deportivo'yu 8-0 yenmişti.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:06
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 2
Yorum
karakartal Geniş ve kaliteli bir kadromuz var.Kayseri maçından sonra Napoli deplasmanı var.Maç maç gidiyoruz öncelik kayseri maçı.Milli aradan sonra oynayacağımız bu maç çok, ligde iddiamızı sürdürmemiz açısından çok önemli.sakat ve hazır olmayan oyuncularımız var.Oğuzhan kesin yok.Talisca, G.Gönül,G.inler tam hazır değil.ama riske edilecekler.adriano ikinci yarıda oynayabilir.aboubakar artık bu maçtan itibaren patlama yapabilir.
- 100’leri güldüren adam
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Beşiktaş'ın tarihine geçti bile. Her futbolcunun böyle olması dileğiyle
- Riekerink'ten Advocaat yorumu
Toplam 4
Yorum
Yasama Riekerink çok çalışkan bir hoca. Giderek kendini de geliştirecektir. Uzun yıllar takımda kalmasından yanayım. adam gibi adam olması da bize uzun vadede çok faydalı olacağının garantisidir.
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