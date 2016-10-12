İspanyol kulüplerinin toplam borcu 230 milyon €
İspanya'da 1. lig (La Liga) ve 2. ligde mücadele eden kulüplerin maliyeye borçları 230 milyon avro olarak açıklandı.
La Liga ve 2. ligde yer alan 40 kulüpten sadece Real Madrid ile Barcelona'nın maliyeye borcu bulunmadığını belirten Gomez, 230 milyon avroluk toplam borcun yüzde 70'inin La Liga'dan Atletico Madrid ve Espanyol ile 2. ligden Valladolid, Zaragoza, Elche ve Mallorca kulüplerine ait olduğunu duyurdu.
Ülkedeki futbol kulüplerinin büyük bir ekonomik krizi atlattıklarını ifade eden Gomez, kulüplerin maliyeye 2012'de 750 milyon avro olan toplam borcunun, yapılan anlaşma sayesinde 4 yılda 520 milyon avro düşürüldüğünü vurguladı.
Gomez, mevcut durumda İspanyol futbol ekonomisinin sağlam olduğunu dile getirerek, La Liga kulüplerinin 2019'da Avrupa'nın en sağlıklı futbol ekonomisi konumuna geleceğini iddia etti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 5
Yorum
mert keşke galibiyetimizi konuşsalardı neyse bu da iyidir diyelim
- Artık ailem ikinci planda
Toplam 1
Yorum
TS Sorumluluk al, ama ailen ikinci planda olmasin. Aileden daha önemli bir sey yoktur, kardesim. Cok yanlis konustun, Onur bey.
- İzin verin oynasın
Toplam 4
Yorum
pathfinder07 Kerim 5 maç 90 dk olcay yerine oynasın, o zaman görelim. 15 dk 15 dk nereye kadar. Aras hiç yok. sol kanatta adriona, caner olmuyor. olcayın yerine kerim oynamalı bence.
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