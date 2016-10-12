İspanyol kulüplerinin toplam borcu 230 milyon €

İspanya Spor Yüksek Konseyi Finans Kontrol Bölümü Başkan Yardımcısı Fernando Puig de la Bellacasa ile 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunun yöneticilerinden Javier Gomez, İspanyol kulüplerinin ekonomik durumlarıyla ilgili basına bilgi verdi.

La Liga ve 2. ligde yer alan 40 kulüpten sadece Real Madrid ile Barcelona'nın maliyeye borcu bulunmadığını belirten Gomez, 230 milyon avroluk toplam borcun yüzde 70'inin La Liga'dan Atletico Madrid ve Espanyol ile 2. ligden Valladolid, Zaragoza, Elche ve Mallorca kulüplerine ait olduğunu duyurdu.

Ülkedeki futbol kulüplerinin büyük bir ekonomik krizi atlattıklarını ifade eden Gomez, kulüplerin maliyeye 2012'de 750 milyon avro olan toplam borcunun, yapılan anlaşma sayesinde 4 yılda 520 milyon avro düşürüldüğünü vurguladı.

Gomez, mevcut durumda İspanyol futbol ekonomisinin sağlam olduğunu dile getirerek, La Liga kulüplerinin 2019'da Avrupa'nın en sağlıklı futbol ekonomisi konumuna geleceğini iddia etti.