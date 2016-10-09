 Castro: Real Betis benim yuvam – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Castro: Real Betis benim yuvam

    Castro: Real Betis benim yuvam
    İspanya Birinci Ligi () takımlarından Real Betis, tecrübeli futbolcu Ruben Castro'nun sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı. Castro sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burayı yuvam olarak görüyorum" diye konuştu.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:25
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