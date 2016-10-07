Castro'nun sözleşmesi uzatıldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Castro'nun sözleşmesinin 2018-2019 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Endülüs ekibinde 2010'dan bu yana forma giyen ve kulüp tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunan Ruben Castro, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 251 resmi maçta 138 gol atıp, 32 asist yaptı.