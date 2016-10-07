 Castro'nun sözleşmesi uzatıldı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Castro'nun sözleşmesi uzatıldı

    Castro'nun sözleşmesi uzatıldı

    İspanya Birinci Ligi () takımlarından Real Betis, tecrübeli futbolcu Ruben Castro'nun sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Castro'nun sözleşmesinin 2018-2019 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

    Endülüs ekibinde 2010'dan bu yana forma giyen ve kulüp tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunan Ruben Castro, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 251 resmi maçta 138 gol atıp, 32 asist yaptı.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:27
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