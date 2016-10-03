Valencia, Prandelli'yi basına tanıttı

Valencia ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı Prandelli için Mestalla Stadı'nda düzenlenen tanıtım törenine, kulüp başkanı Layhoon Chan ve sportif direktör Jesus Garcia Pitarch da katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prandelli, Valencia gibi önemli bir kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kulübü hak ettiği noktaya taşımak istiyorum. Oyuncuların, temsil ettikleri kulüp ve taraftar için kendilerini sorumlu hissetmesi gerek. Futbolculara takım olma anlayışını kazandırmak, gelişmemize katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti. Milli takımda 4 yıl kalan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Deneyimli teknik adam, yaklaşık 5 ay görev aldığı sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.

Sezona Pako Ayestaran teknik direktörlüğünde başlayan Valencia, ilk 4 haftada puan alınamamasının ardından İspanyol çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Ayestaran'ın ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Salvador Gonzalez Marco'yu geçici teknik direktörlüğe getiren Valencia, La Liga'da 7 haftada topladığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor.



