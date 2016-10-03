Valencia, Prandelli'yi basına tanıttı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia, yeni teknik direktörü Cesare Prandelli'yi basına tanıttı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prandelli, Valencia gibi önemli bir kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kulübü hak ettiği noktaya taşımak istiyorum. Oyuncuların, temsil ettikleri kulüp ve taraftar için kendilerini sorumlu hissetmesi gerek. Futbolculara takım olma anlayışını kazandırmak, gelişmemize katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti. Milli takımda 4 yıl kalan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Deneyimli teknik adam, yaklaşık 5 ay görev aldığı sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.
Sezona Pako Ayestaran teknik direktörlüğünde başlayan Valencia, ilk 4 haftada puan alınamamasının ardından İspanyol çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Ayestaran'ın ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Salvador Gonzalez Marco'yu geçici teknik direktörlüğe getiren Valencia, La Liga'da 7 haftada topladığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:54
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 15
Yorum
GoldArrow Zamana ihtiyacı var. Şimdiden ezmeye kalkarsanız Guiza olur çıkar karşınıza. Adam gol atmıyor ama rakibi bitiriyor resmen. Biraz zaman.
- Maçta değillerdi
Toplam 13
Yorum
hakan hoca suçlu hastalığından kurtulun futbolcu kalitesibu adama bütce istediği futbocuları alsın olmassa ozaman hoca suçla bırakın buişleri insanlar yemiyooo
- Ofsaytın kralı
Toplam 12
Yorum
Sıradan Biri. Ofsaytı da artık öğretecek değiliz. Bjk ve Fb li arkadaşlar burada kendinizi küçük düşürmeyin..
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