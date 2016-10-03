 Valencia, Prandelli'yi basına tanıttı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    , Prandelli'yi basına tanıttı

    Valencia, Prandelli'yi basına tanıttı

    İspanya Birinci Futbol Ligi () ekibi , yeni teknik direktörü Cesare Prandelli'yi basına tanıttı.

    ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı Prandelli için Mestalla Stadı'nda düzenlenen tanıtım törenine, kulüp başkanı Layhoon Chan ve sportif direktör Jesus Garcia Pitarch da katıldı.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prandelli, Valencia gibi önemli bir kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kulübü hak ettiği noktaya taşımak istiyorum. Oyuncuların, temsil ettikleri kulüp ve taraftar için kendilerini sorumlu hissetmesi gerek. Futbolculara takım olma anlayışını kazandırmak, gelişmemize katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Kariyeri boyunca ülkesinde , Lecce, Verona, Venezia, , Roma ve 'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti. Milli takımda 4 yıl kalan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Deneyimli teknik adam, yaklaşık 5 ay görev aldığı sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.

    Sezona Pako Ayestaran teknik direktörlüğünde başlayan Valencia, ilk 4 haftada puan alınamamasının ardından İspanyol çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Ayestaran'ın ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Salvador Gonzalez Marco'yu geçici teknik direktörlüğe getiren Valencia, 'da 7 haftada topladığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:54
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