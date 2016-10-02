Villarreal puan kurtardı

Barcelona şehrindeki RCDE Stadı'nda oynanan maçta Espanyol ve Villarreal skor üretmeyi başaramadı ve iki takım karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puana ulaşan Villarreal, ligdeki yenilmezliğini devam ettirdi.

Villarreal, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki üçüncü maçında 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak.