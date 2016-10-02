Villarreal puan kurtardı
UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'un bulunduğu L Grubu'nda yer alan Villarreal, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında konuk olduğu Espanyol ile 0-0 berabere kaldı.
Barcelona şehrindeki RCDE Stadı'nda oynanan maçta Espanyol ve Villarreal skor üretmeyi başaramadı ve iki takım karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puana ulaşan Villarreal, ligdeki yenilmezliğini devam ettirdi.
Villarreal, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki üçüncü maçında 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:59
- Bir uzaylı golü
Toplam 15
Yorum
BJK 1903 beyler bide birakin su muhabbeti yok abubakar gol atamiyor yok 6 mil.mal olmus bari biz BESIKTASLI bu oyuna düsmiyelim renklilerin istedigi bu zaten sonra kim atatrsa atsin arkadas BESIKTAS galib gelsin isterse fabri atisin bana ne BESIKTAS takim oyunu oynuyor bunu kiskanan cok bakin BJK 2 peki fener kacinci onlara 6 puan fark atmisik ama hala elestirilen takim BESIKTAS peki feneri elestirien varmi yok abubakar bence zaten bir baslasa gol atmaya siraliyacak gibi geliyor bu ara gomezde 5 hafta oldu golü yok arti gomez 2 kez nerdese kalenin agzinda goleri kacirdi beyler biraz sabir birakin ikinci yari zaten ligin tozunu attiracak BESIKTAS :)
- Arena'da gala günü
Toplam 2
Yorum
Aslan Güdüz maciydi, 50000 seyircimiz olmaliydi
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 25
Yorum
Aslan Sabri yol gecen hanina döndürdü sag tarafimizi,ne torpilmis arkadas,Selcuk gol atana kadar kötüydü bu gol Selcuk'a Moral olur insallah
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