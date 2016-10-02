 Villarreal puan kurtardı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    puan kurtardı

    Villarreal puan kurtardı

    Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'un bulunduğu L Grubu'nda yer alan , İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 7. haftasında konuk olduğu ile 0-0 berabere kaldı.

    şehrindeki RCDE Stadı'nda oynanan maçta ve skor üretmeyi başaramadı ve iki takım karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

    Bu sonuçla 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puana ulaşan Villarreal, ligdeki yenilmezliğini devam ettirdi.

    Villarreal, Avrupa Ligi L Grubu'ndaki üçüncü maçında 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:59
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