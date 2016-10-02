 Deportivo, Emre Çolak'ın asistiyle kazandı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    , Emre Çolak'ın asistiyle kazandı

    Deportivo, Emre Çolak'ın asistiyle kazandı

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 7. haftasında , sahasında 'u 2-1 mağlup etti.

    Türk futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği ile , Riazor Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi ekip, Emre Çolak'ın kullandığı serbest vuruş sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Celso Borges'in 35. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sporting Gijon, 66. dakikada Sergio Alvarez'in kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçın son bölümünde rakip kalede baskısını arttıran Deportivo, Emre'nin pasında topla buluşan ve ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan eski Kasımpaşalı Ryan Babel'in golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Müsabakada 90 dakika görev yapan 25 yaşındaki Emre, mavi-beyazlı formayla çıktığı 4. resmi maçında ilk asistini yaptı.

    Bu sezonki 2. galibiyetini alan Deportivo, puanını 8'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan Sporting Gijon ise 7 puanda kaldı.

    Deportivo, 'nın 8. haftasında milli futbolcu Arda Turan'ın takımı 'ya konuk olacak. Sporting Gijon ise sahasında ile karşılaşacak.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 10:26
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