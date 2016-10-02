Deportivo, Emre Çolak'ın asistiyle kazandı

Türk futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile Sporting Gijon , Riazor Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, Emre Çolak'ın kullandığı serbest vuruş sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Celso Borges'in 35. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sporting Gijon, 66. dakikada Sergio Alvarez'in kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçın son bölümünde rakip kalede baskısını arttıran Deportivo, Emre'nin pasında topla buluşan ve ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan eski Kasımpaşalı Ryan Babel'in golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Müsabakada 90 dakika görev yapan 25 yaşındaki Emre, mavi-beyazlı formayla çıktığı 4. resmi maçında ilk asistini yaptı.

Bu sezonki 2. galibiyetini alan Deportivo, puanını 8'e yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan Sporting Gijon ise 7 puanda kaldı.

Deportivo, La Liga'nın 8. haftasında milli futbolcu Arda Turan'ın takımı Barcelona'ya konuk olacak. Sporting Gijon ise sahasında Valencia ile karşılaşacak.