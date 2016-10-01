Prandelli'nin yeni adresi belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Prandelli ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. İtalyan teknik adam ile kulüp başkanı Lay Hoon Chan'ın, La Liga'nın 7. haftasında Valencia ile Atletico Madrid arasında Mestalla Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı tribünden takip edecekleri belirtildi.

İtalyan teknik direktör, 3 Ekim Pazartesi gününden itibaren takımın başında antrenmanlara çıkacak.

İtalya Milli Futbol Takımı'nı 2010-2014 yıllarında çalıştıran 59 yaşındaki Prandelli, "Gökmavilileri" 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşımıştı. Son olarak 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Cesare Prandelli, alınan başarısız sonuçların ardından 5 ay sonra görevine son verilmişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani de, Valencia'da forma giyen isimler arasında yer alıyor.





