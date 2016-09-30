Nani'den Prandelli yorumu

Basın toplantısı düzenleyen Nani, Valencia ile anlaştığı iddia edilen İtalyan teknik adam Prandelli ile ilgili sorulara, "İyi bir teknik direktör ama bana böyle sorular sormayın." cevabını verdi.

İspanyol kulübünün teknik direktör tercihiyle ilgili yorum yapmak istemediğini dile getiren Nani, "Prandelli'nin benim hoşuma gidip gitmemesi önemli değil. Benim hoşuma gitmesi gereken, Valencia'da oynamaktır." şeklinde konuştu.

Gary Neville'ın gönderilmesinden sonra teknik direktör olarak takımın başına geçen ve bu sezon sahadan galip ayrılamayan Valencia'ya üst üste iki maç kazandıran Pako Ayestaran'ın "mükemmel bir teknik adam" olduğunu kaydeden Nani, İspanyol teknik direktörün gösterdiği performansa rağmen geçici olarak görevde kalmasına ilişkin ise, "Bazı şeylerin açıklaması yok" değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör değişikliği konusunun çözülmesi gerektiğini belirten Portekizli futbolcu, "Bu konu ne kadar erken çözülürse o kadar iyi. Biz sadece önümüzde oynayacağımız maça konsantre olmalıyız. Şu andaki teknik direktörümüz Pako ile çalışmalarımıza devam ediyoruz ve sadece rakibimiz Atletico Madrid'i düşünüyoruz. İddia edildiği gibi yeni bir teknik direktör gelecekse, onun da iyi şeyler yapması için sahada çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, 2 Ekim Pazar günü oynanacak Valencia-Atletico Madrid maçının ardından Valencia'nın yeni teknik direktörü olarak Prandelli'nin açıklanacağını öne sürüyor. 2018'in haziran ayına kadar Valencia ile sözleşme imzalayacağı yazılan Prandelli, son olarak Galatasaray'ı çalıştırmıştı. İtalyan teknik adam, alınan kötü sonuçlar gerekçesiyle sarı-kırmızılılarda sadece 5 ay görev yapmıştı.

Valencia'nın sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Nani, performansıyla ilgili olarak da, "Şimdiye kadar her şey iyi gitti. Takım beni iyi karşıladı ve çalışmak için her türlü şarta sahibim. Valencia'da olmaktan memnunum." diye konuştu.

29 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca daha çok kanatlarda oynamaya alışık olduğunu hatırlatarak, "Son maçlarda biraz daha ortada görev yaptım ve bu pozisyonda da oynama kapasitesine sahip olduğumu gösterdim. O mevkide kendimi iyi hissediyorum ama benim gerçek pozisyonum kanatlar." şeklinde görüş belirtti.

- Nani aday kadroda

Öte yandan Nani, 2018 Dünya Kupası Elemeleri B grubunda mücadele eden Portekiz'in, Andorra ve Faroe Adaları'na karşı oynayacağı maçlarda aday kadroya çağrıldı.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'un açıkladığı kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Marafona (Braga), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Defans: Antunes (Dinamo Kiev), Bruno Alves (Cagliari), Cedric Soares ve Jose Fonte (Southampton), Joao Cancelo (Valencia), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Adrien Silva ve William Carvalho (Sporting Lizbon), Andre Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (Bayern Münih)

Forvet: Andre Silva (Porto), Bernardo Silva (Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lille), Gelson Martins (Sporting), Nani (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)