O frikik haftanın golüne aday
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci karşılaşmasında sahasında 1-1 berabere kaldığı maçta Siyah Beyazlı takımı öne geçiren golü atan Ricardo Quaresma, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü yarışmasına aday oldu.
Portekizli yıldızın karşılaşmanın 29. dakikasında yaklaşık 22 metre uzaklıktan atmış olduğu muhteşem frikik golü UEFA tarafından haftanın golü yarışmasında aday gösterildi. Bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi maçına kadar devam edecek olan oylamada Quaresma'nın diğer rakipleri ise Juventuslu Dybala, Kopenhanglı Thomas Delaney, Monacolu Kamil Glik ve Arsenalli Walcott oldu.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray tempo artırdı
Toplam 6
Yorum
No comment Bruma 12 km mi koşuyor ? sadece ani driplingleri var o kadar 12 km koşsa zaten galatasarayda oynamaz...
- Ah be Kartalım!
Toplam 5
Yorum
4 grup 4. hayırlı olsun 3. lük büyük başarı olur mucize olur
- Emenike’yi arkaya kaçır
Toplam 3
Yorum
HKAN34 ÇOK İYİ MAÇ OLACAK AMA BURASI KADIKÖY BURADAN ÇIKIŞ YOK
O frikik haftanın golüne aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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