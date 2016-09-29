 O frikik haftanın golüne aday – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    O frikik haftanın golüne aday

    O frikik haftanın golüne aday

    'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci karşılaşmasında sahasında 1-1 berabere kaldığı maçta Siyah Beyazlı takımı öne geçiren golü atan Ricardo Quaresma, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü yarışmasına aday oldu.

    Portekizli yıldızın karşılaşmanın 29. dakikasında yaklaşık 22 metre uzaklıktan atmış olduğu muhteşem frikik golü tarafından haftanın golü yarışmasında aday gösterildi. Bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi maçına kadar devam edecek olan oylamada Quaresma'nın diğer rakipleri ise Juventuslu Dybala, Kopenhanglı Thomas Delaney, Monacolu Kamil Glik ve Arsenalli Walcott oldu.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:32
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