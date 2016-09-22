 Barcelona başladı Atletico bitirdi – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    başladı Atletico bitirdi

    Barcelona başladı Atletico bitirdi

    'da 5. haftanın en önemli karşılaşmasında Camp Nou'da ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyundaki üstünlüğü eline aldı ve Atletico kalesinde etkili oldu. 41. dakikada Ivan Rakitic topu filelerle buluşturdu ve Barça ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundaki dengeyi sağladı. 60. dakikada Kevin Gameiro'nun yerine oyuna dahil olan Correa, 1 dakika sonra önce Pique, ardından da Mascherano'nun hatasını affetmedi ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

    Kalan dakikalarda Barcelona gol için yüklense de sonucu değiştiremedi ve lider 'in puan kaybettiği haftada Atletico Madrid'e evinde takılarak önemli bir fırsattan yararlanamadı.

    Karşılaşmada milli futbolcumuz 59. dakikada sakatlanan Lionel Messi'nin yerine oyuna dahil oldu.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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