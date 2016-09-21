Real Madrid rekor kıramadı

Villarreal maçı öncesinde La Liga 'da art arda 16 maçını kazanarak 2010-2011 sezonunda Josep Guardiolalı Barcelona 'nın elinde bulunan ligde arka arkaya en fazla galip gelme rekorunu egale eden Zinedine Zidanelı Real Madrid , bugün aldığı beraberlik sonrasında bu rekoru kırmayı başaramadı.

Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi Real Madrid rakibine oranla maçta topa daha fazla sahip olan ve hücum oynayan taraf olsa da Villarreal kalesi önünde tehlikeli olmayı başaramadı. 45. dakikada Real Madrid defansındaki hatada Sergio Ramos'un ceza sahasında topa elle dokunması sonrasında verilen penaltıyı Bruno Soriano'nun ayağından gole çeviren Villarreal, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada James Rodriguez'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselerek topa kafayla vuran Sergio Ramos, neden olduğu penaltıdaki hatasını affettirerek, Real Madrid'e beraberliği getirdi: 1-1

Beraberlik golünden sonra sürekli galibiyeti arayan Real Madrid'de Gareth Bale'in yerine Lucas Vazquez, Karim Benzema'nın yerine de Alvaro Morata oyuna dahil oldu. Cristiano Ronaldo, Toni Kross ve Lucas ile önemli pozisyonlar yakalayan Real Madrid, sahanın en iyilerinden olan Villarreal'in kalecisi Sergio Asenjo'yu geçemedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maç sonrasında Real Madrid puanını 13'e yükselterek, 5. haftayı lider tamamlamayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Osmanlıspor'un rakibi olan Villarreal ise zorlu deplasmandan aldığı beraberlikle puanını 9'a çıkardı.