Real Madrid rekor kıramadı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.
Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi Real Madrid rakibine oranla maçta topa daha fazla sahip olan ve hücum oynayan taraf olsa da Villarreal kalesi önünde tehlikeli olmayı başaramadı. 45. dakikada Real Madrid defansındaki hatada Sergio Ramos'un ceza sahasında topa elle dokunması sonrasında verilen penaltıyı Bruno Soriano'nun ayağından gole çeviren Villarreal, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada James Rodriguez'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselerek topa kafayla vuran Sergio Ramos, neden olduğu penaltıdaki hatasını affettirerek, Real Madrid'e beraberliği getirdi: 1-1
Beraberlik golünden sonra sürekli galibiyeti arayan Real Madrid'de Gareth Bale'in yerine Lucas Vazquez, Karim Benzema'nın yerine de Alvaro Morata oyuna dahil oldu. Cristiano Ronaldo, Toni Kross ve Lucas ile önemli pozisyonlar yakalayan Real Madrid, sahanın en iyilerinden olan Villarreal'in kalecisi Sergio Asenjo'yu geçemedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Maç sonrasında Real Madrid puanını 13'e yükselterek, 5. haftayı lider tamamlamayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Osmanlıspor'un rakibi olan Villarreal ise zorlu deplasmandan aldığı beraberlikle puanını 9'a çıkardı.
Kaynak: AA
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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