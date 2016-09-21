‘Arda’yı iyi hatırlıyoruz’
İspanya'da bugün Camp Nou'da Barcelona'yla karşılaşacak A.Madrid'de teknik direktör Diego Simeone basın toplantısı düzenledi. Arjantinli çalıştırıcıya milli yıldızımız Arda Turan'ın bir röportajında söylediği, "Atletico'dan ayrıldığımdan beri kupa kazanamadılar" sözü soruldu. Simeone, "Arda'nın burada bize sunduğu güzel futbol yeter. Buradaki son gününe kadar bize bıraktığı olağanüstü anılarla hatırlıyoruz" yanıtını verdi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:06
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