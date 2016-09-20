Valencia'da teknik direktör değişikliği

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 4 haftayı puansız kapatan ve son sırada bulunan Valencia'da, yapılan yönetim kurulu toplantısı sonunda teknik direktör Ayestaran'ın görevine son verildi.

Ayestaran, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru, 30 Mart'ta görevine son verilen Gary Neville'ın yerine Valencia'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti. Ayestaran, La Liga'da bu sezon görevine son verilen ilk teknik direktör oldu.

Valencia Kulübü, Ayestaran'ın yerine yeni teknik direktörün Voro Gonzalez olduğunu açıkladı. 2005 yılından bu yana Valencia Kulübünde görev yapan Gonzalez, geçmişte yine teknik direktör değişikliği sebebiyle 3 kez (2008, 2012, 2015) A takımı çalıştırmıştı.

La Liga'da hafta içinde oynanacak 5. hafta maçlarında Valencia, 22 Eylül Perşembe günü sahasında Alaves ile karşılaşacak.