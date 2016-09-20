Simeone'den Arda'ya övgü

Arjantinli teknik adam Diego Simeone'ye, düzenlediği basın toplantısında yöneltilen sorulardan biri de eski takımına karşı forma giyecek Arda Turan oldu. Arda'nın verdiği bir röportajda, "Atletico benden sonra hiçbir kupa kazanamadı." şeklinde kullandığı sözün bir gazeteci tarafından hatırlatılması üzerine herhangi bir polemiğe girmekten kaçınan Simeone, "Arda'yı buradaki son gününe kadar bize bıraktığı olağanüstü anılarla hatırlıyoruz." cevabını verdi.

Barcelona'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi dışında tüm kupaları kazandığını ve halen dünyanın en iyi takımı olduğunu savunan Simeone, "Göz kamaştıran bir futbol oynamaya devam ediyorlar. Gerek bireysel, gerekse takım olarak maçta belirleyici bir futbol sergiliyorlar ve bu da onları inanılmaz bir yere koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Son Leganes maçında olduğu gibi Barcelonalı Neymar'ın "topu ayağında sürerken rakip oyuncuları provoke ettiği" yönündeki yorumlara katılmayan Simeone, "Neymar, çok iyi bir futbolcu. Yeteneği ve kişiliği bu tür hareketleri yapmasına müsaade ediyor. Benim çok hoşuma giden bir futbolcu." ifadelerini kullandı. Simeone ayrıca, yarınki maçta çok iyi savunma yapmaları halinde galip gelme şanslarının olabileceğini vurguladı.

Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique de Atletico Madrid'in çok iyi bir takım olmaya devam ettiğini, rakibin oyun stilinin temelini savunmanın oluşturduğunu ve forvette bireysel yeteneklere sahip futbolcuları bulundurduğunu söyledi. Barcelona'da takım içinde bu sezon çok sık rotasyona gidilmesi, önemli futbolcuların da bazen yedek oturmasıyla ilgili gelen bir soruya ise Enrique, "Onlarla diyalog kurmak hoşuma gidiyor. Tabii ki onları her zaman 90 dakika sahada tutmak isterim ama ayaklarını dinlendirmek gerek. Bu kararı bazen onlarla anlaşarak bazen de sadece ben veriyorum." şeklinde konuştu.

Bu arada Barcelona Kulübü, maç günlerinde metro seferlerinin saatlerinin uzatılması için Barcelona Belediyesi ile bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

La Liga'nın 5. haftası öncesinde Barcelona 9 puanla 2'nci, Atletico Madrid de 8 puanla 4'üncü sırada bulunuyor.