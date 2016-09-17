İşte Luis Enrique'nin cevabı
Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique: "(Yedek kalan Arda ile ilgili soruya) Takımda herkes farkında. Gerek bireysel gerekse takım oyunu anlamında her futbolcuya ihtiyacımız var"
Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, Leganes galibiyetiyle ilgili "Daha fazla zorlanacağımızı zannediyordum ama takımın sahadaki tepkisinden memnunum." dedi.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda Leganes'i 5-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, "Her galibiyet olduğu gibi bu da önemli. Bu tip maçlarda beni ilgilendiren boşluk bulmak ve bire bir pozisyonlar üretmek." değerlendirmesinde bulundu.
Her zaman risk aldıklarını ve kendisinin de risk almayı sevdiğini belirten İspanyol teknik adam, Leganes karşısında ilk defa denediği 5 defans oyunculu sistemden memnun olduğunu da ifade etti.
Öte yandan Luis Enrique, Neymar'ın dönmesiyle son iki maçtır yedek oturan Arda Turan ile ilgili bir soruya "Takımda herkes farkında. Gerek bireysel gerekse takım oyunu anlamında her futbolcuya ihtiyacımız var." cevabını verdi.
Arda'lı Barça gol oldu yağdı
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:39
- Samandıra kaynıyor
Toplam 18
Yorum
ben de cevaplayayım bu hakemler beni kafayı yedirdi. sen nasıl görüyorsun? hakemler ortadan mı çalıyor? başkaları ne demiş Ünal Aysal hakemler talimatla maç yönetiyor dedi. Kastettiği tarafsızlık ve kurallar mıydı, yoksa Zokora Fernandes Quarisma ve Shelton'a FB maçlarından önce kırmızı kart gösterilmesi miydi? Peki bu konuşmadan sonra TFF ne yapmıştır? talimatlarda ince ayar yapmış GS ve FB nin diğer takımlardan 47 puan önde bitirmesi sağlanmıştır. GS 2 sene şampiyon yapıldı. Aziz "Bu sene Türkiye'de şampiyonları da küme düşenleri de orta sıraları da hepsini hakemler tayin etti." şenol bursada iken Şenol GUNEŞ ey Namoğlu oyun kuralları nedir söyleyin de bilelim dedi. şimdi hiç sesi çıkıyor mu?
- Süper rotasyon
Toplam 11
Yorum
bjk35 aga aboubakar hakkında kötü yorum yapsak direk eksi oy veren bi kesim var kim bunlar merak ediyorum. aboubakarın maçlarını izlemişler mi? bir izlesinler ondan sonra aboubakarı savunsunlar. adam gomezin çeyreğinin çeyreği değil be
- Wes lider, Nigel denge adamıdır
Toplam 2
Yorum
wesley out selçuk in! tolga de jong önlerinde selçuk orta sahası yapında takımı o zaman göreyim ama wesleyi kesecek delikanlı nerdee!
İşte Luis Enrique'nin cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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