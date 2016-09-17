 İşte Luis Enrique'nin cevabı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    İşte Luis Enrique'nin cevabı

    İşte Luis Enrique'nin cevabı

    Teknik Direktörü Luis Enrique: "(Yedek kalan Arda ile ilgili soruya) Takımda herkes farkında. Gerek bireysel gerekse takım oyunu anlamında her futbolcuya ihtiyacımız var"

    Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, Leganes galibiyetiyle ilgili "Daha fazla zorlanacağımızı zannediyordum ama takımın sahadaki tepkisinden memnunum." dedi.

    İspanya Birinci Ligi'nin () 4. haftasında deplasmanda Leganes'i 5-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, "Her galibiyet olduğu gibi bu da önemli. Bu tip maçlarda beni ilgilendiren boşluk bulmak ve bire bir pozisyonlar üretmek." değerlendirmesinde bulundu.

    Her zaman risk aldıklarını ve kendisinin de risk almayı sevdiğini belirten İspanyol teknik adam, Leganes karşısında ilk defa denediği 5 defans oyunculu sistemden memnun olduğunu da ifade etti.

    Öte yandan Luis Enrique, Neymar'ın dönmesiyle son iki maçtır yedek oturan Arda Turan ile ilgili bir soruya "Takımda herkes farkında. Gerek bireysel gerekse takım oyunu anlamında her futbolcuya ihtiyacımız var." cevabını verdi.

    Arda'lı Barça gol oldu yağdı

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:39
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