Barça gol oldu yağdı
La Liga'nın 4. hafta maçında Barcelona, deplasmanda ligin yeni ekibi Leganes'i 5-1 mağlup etti.
Manicipal de Butarque Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Katalanlar hızlı başladı ve 15'te Messi, 31'de Suarez ve 44'te Neymar'la buldukları gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İlk yarıdaki baskılı oyununu ikinci yarıya da taşıyan Barcelona 55'te Messi'nin penaltıdan attığı golle skoru 4-0 getirdi. 57. dakikada Rakitic'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, fazla bir varlık gözteremezken, 64'te Rafinha takımının beşinci golünü kaydetti. 80'de Gabriel'in serbest vuruştan attığı harika gol ise maçın skorunu belirledi: 5-1
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:59
- Cimşir de loca satın aldı
Toplam 3
Yorum
alper ağa bugün sayısalı vuruyorum hemen locamı alıyorum
- Vuslat günü
Toplam 5
Yorum
gerçek gs li Tüm GS li kardeşlerime sesleniyorum.Lütfen her maçta elimizden geldiğince stadları dolduralım ve GS mize sahip çıkalım.
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 6
Yorum
krtl O 4 yıldızlı sampiyonlukları herkes biliyor nasıl aldıgınızı,biz tüm macları kapalı gişe oynuyoruz gözümüzde siz bir Alanya veya Karabük ile esdegersiniz
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