 Barça gol oldu yağdı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Barça gol oldu yağdı

    Barça gol oldu yağdı

    'nın 4. hafta maçında , deplasmanda ligin yeni ekibi Leganes'i 5-1 mağlup etti.

    Manicipal de Butarque Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Katalanlar hızlı başladı ve 15'te Messi, 31'de Suarez ve 44'te Neymar'la buldukları gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

    İlk yarıdaki baskılı oyununu ikinci yarıya da taşıyan 55'te Messi'nin penaltıdan attığı golle skoru 4-0 getirdi. 57. dakikada Rakitic'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, fazla bir varlık gözteremezken, 64'te Rafinha takımının beşinci golünü kaydetti. 80'de Gabriel'in serbest vuruştan attığı harika gol ise maçın skorunu belirledi: 5-1

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:59
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