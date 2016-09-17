Barça gol oldu yağdı

Manicipal de Butarque Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Katalanlar hızlı başladı ve 15'te Messi, 31'de Suarez ve 44'te Neymar'la buldukları gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İlk yarıdaki baskılı oyununu ikinci yarıya da taşıyan Barcelona 55'te Messi'nin penaltıdan attığı golle skoru 4-0 getirdi. 57. dakikada Rakitic'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, fazla bir varlık gözteremezken, 64'te Rafinha takımının beşinci golünü kaydetti. 80'de Gabriel'in serbest vuruştan attığı harika gol ise maçın skorunu belirledi: 5-1