 Simeone, iddiaları doğruladı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Simeone, iddiaları doğruladı

    Simeone, iddiaları doğruladı

    takımlarından 'in teknik direktörü Diego Simeone, kulübü ile 2020'de bitecek sözleşmesini iki yıl kısaltarak, 2018 Haziran ayına çektiğini doğruladı.

    Sözleşmesinin kısaltılmasıyla ilgili İspanyol gazetelerinde çıkan haberleri basın toplantısında doğrulayan Simeone, "Hiçbir şey planladığım yok. Her zaman olduğu gibi kulüp ve takım için en iyi kararı aldık. Buna yöneticiler ile birlikte karar verdik. Rahat olun, iyiyiz." şeklinde konuştu.

    İstediği için burada olduğunu belirten Arjantinli teknik adam, "Kulüple birlikte yaptığımız şeylerin gerekli olduğuna inanıyoruz. Sözleşmeler özeldir ve herkes için önemli bir durum olduğunu biliyoruz. Bu konuda yeterince açık oldum. Tekrarlamam gerekirse tekrarlarım. Duygularımla, yüreğimle hareket eden biriyim ve bulunduğum yerden memnunum. Benim için kesinlikle değişen bir şey yok. Hiç endişelenmeyin. Gelecek iki yıl içinde sözleşmeyi yenileyebiliriz ya da beni gönderebilirler. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    2010-2011 sezonu ortasında 'in başına geçen 46 yaşındaki Simeone, geride kalan 5 sezonda takımına birer (2014), Kral Kupası (2013), İspanya Süper Kupası (2014), Avrupa Ligi (2012) ve UEFA Süper Kupa (2012) şampiyonlukları kazandırırken, 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2013-2014 ve 2015-2016) final oynattı.

    Avrupa basınında son dönemde çıkan haberlerde, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İtalya'nın kulüpleri ile Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktörlük için Simeone'nin adı geçmişti.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Simeone, iddiaları doğruladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.