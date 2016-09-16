A.Madrid’de şok gelişme
İspanyol spor gazeteleri As ve Marca, A.Madrid Teknik Direktörü Simeone ile ilgili bir iddia ortaya attı. Haberde, Arjantinli hocanın Madrid'le 2020'de bitecek sözleşmesinin 2018'e alındığı iddia edildi. Simeone'nin bu konuda kulübe talepte bulunduğu da ileri sürüldü.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 17
Yorum
forever1903 bende sorarim fatih hocaya, hasan-ali, ismail, volkan sen, sener neden milli takima cagiriliyor diye fener bu kadar kötü top oynarken?
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
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