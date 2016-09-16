 A.Madrid’de şok gelişme – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    A.Madrid’de şok gelişme

    A.Madrid’de şok gelişme
    İspanyol gazeteleri As ve Marca, A.Madrid Teknik Direktörü Simeone ile ilgili bir iddia ortaya attı. Haberde, Arjantinli hocanın Madrid'le 2020'de bitecek sözleşmesinin 2018'e alındığı iddia edildi. Simeone'nin bu konuda kulübe talepte bulunduğu da ileri sürüldü.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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