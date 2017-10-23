İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'un sahasında Arsenal'e 5-2 mağlup olduğu karşılaşmanın faturası teknik direktör Koeman'a kesildi. Everton kulübü Koeman ile yollarını ayırdı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:53
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G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti
Toplam 4
Yorum
seda aykut hocayi fb ye ben istedim,tabikide kaleci cameniyide,onu la ligadan espanyolda oynarken begenirdim,cameni ok aykut hücum oynamio saskin
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 22
Yorum
Hüseyin bir maç az olur.en az iki üç maç olmazsa bu tür olaylar dahada artar.
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Boluspor'da 1 milyon euro'luk hüsran!
Toplam 2
Yorum
bjkli ne hüsranı ya nasıl aldıklarını hepimiz biliyoruz :)
Everton'da Koeman ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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