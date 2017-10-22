Dev maçta 7 gol! Mesut Özil şov yaptı
Premier Lig'de Mesut Özil, Everton deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performansıyla Arsenal'in galibiyetinde önemli rol oynadı.
Premier Lig'de bu sezon Arsenal formasıyla 6 maçta sıfır çeken Mesut Özil, Everton'a patladı. Türk asıllı Alman yıldız, takımının deplasmanda 5-2 kazandığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansıyla şeytanın bacağını kırdı.
Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 12'de Wayne Rooney'nin golüyle öne geçti: 1-0. 40'ta Nacho Monreal ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
53'te sahne alan Mesut Özil bu sezon siftah yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-2.
Gueye 68'de kırmızı kart gördü
68'de Xhaka'ya sert müdahalede bulunan Everton'dan Idrissa Gueye, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 74'te Mesut'un 'alda at' dercesine verdiği pasta, Arsenal'in flaş transferi Lacazette farkı 2'ye çıkardı: 1-3.
90'da Aaron Ramsey durumu 4-1 yaptı. Cech'in inanılmaz hatasında Niasse farkı 2'ye indirdi: 2-4.
90+5'te Alexis Sanchez düelloda son sözü söyledi: 2-5.
Bu sonuçla Arsenal puanını 16'ya yükseltirken, Everton 8 puanda kaldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:53
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
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