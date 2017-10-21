 Sezon biter Mesut M.United’e gider – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Sezon biter Mesut M.United’e gider

    Sezon biter Mesut M.United’e gider
    TÜRK asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Arsenal macerası bitiyor... Teknik direktör Arsene Wenger yönetiminde büyük kupalara koşamayacağını anlayan tecrübeli oyuncu bir süredir ayrılmak istiyordu. Mirror'un iddiasına göre 29 yaşındaki futbolcu takım arkadaşlarına sezon sonu Arsenal'den ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutacağını söyledi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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