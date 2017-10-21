Sezon biter Mesut M.United’e gider
TÜRK asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Arsenal macerası bitiyor... Teknik direktör Arsene Wenger yönetiminde büyük kupalara koşamayacağını anlayan tecrübeli oyuncu bir süredir ayrılmak istiyordu. Mirror'un iddiasına göre 29 yaşındaki futbolcu takım arkadaşlarına sezon sonu Arsenal'den ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutacağını söyledi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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