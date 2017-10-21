Mesut Özil isyan etti
Arsenal forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil hakkında çıkan transfer haberlerine tepki gösterdi.
Son zamanlarda adı sık sık ManU ile anılan ve Jose Mourinho ile tekrar eski günlerine döneceği ile ilgili haberler Mesut Özil'i çileden çıkardı.
Türk asıllı Alman yıldız yakın çevresine Arsenal'e karşı sorumluluklarının bilincinde olduğunu söylediği belirtildi.
29 yaşındaki yıldız oyuncunun Manchester United'e gidiyorum haberlerinin gerçek dışı olduğunu ve ManU'dan haftada 300 bin paund talep etmediğini, böyle bir görüşmenin olmadığını dile getirdi.
Özil böyle bir oyunda piyon olmayacağını söyleyerek haberlere isyan etti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:20
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Euro 2024 için 10 stat belirlendi
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Yorum
ERDEM Bu adamlar utanmadan hala orada görev yapmaya devam ediyorlar, yıllardır ülke futbolunu yerlerde süründürdüler. Utanmadan sokağa çıkıyorlar.
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Kocaman'ın 3 silahşörü!
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Yorum
heed bu adam alexin tırnagı olamaz alexin cakmasi
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
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hasan FENER 2-1 ALIR MAÇI AMA ZOR BİR MAÇ
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