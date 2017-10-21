 Mesut Özil isyan etti – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mesut Özil isyan etti

    Mesut Özil isyan etti

    Arsenal forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil hakkında çıkan transfer haberlerine tepki gösterdi.

    Son zamanlarda adı sık sık ManU ile anılan ve Jose Mourinho ile tekrar eski günlerine döneceği ile ilgili haberler Mesut Özil'i çileden çıkardı.

    Türk asıllı Alman yıldız yakın çevresine Arsenal'e karşı sorumluluklarının bilincinde olduğunu söylediği belirtildi.

    29 yaşındaki yıldız oyuncunun Manchester United'e gidiyorum haberlerinin gerçek dışı olduğunu ve ManU'dan haftada 300 bin paund talep etmediğini, böyle bir görüşmenin olmadığını dile getirdi.

    Özil böyle bir oyunda piyon olmayacağını söyleyerek haberlere isyan etti.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mesut Özil isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.