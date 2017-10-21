Mesut Özil isyan etti

Son zamanlarda adı sık sık ManU ile anılan ve Jose Mourinho ile tekrar eski günlerine döneceği ile ilgili haberler Mesut Özil'i çileden çıkardı.

Türk asıllı Alman yıldız yakın çevresine Arsenal'e karşı sorumluluklarının bilincinde olduğunu söylediği belirtildi.



29 yaşındaki yıldız oyuncunun Manchester United'e gidiyorum haberlerinin gerçek dışı olduğunu ve ManU'dan haftada 300 bin paund talep etmediğini, böyle bir görüşmenin olmadığını dile getirdi.



Özil böyle bir oyunda piyon olmayacağını söyleyerek haberlere isyan etti.