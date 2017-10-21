MANU ilk yenilgisini aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Huddersfield Town'a 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren mücadelesi veren Manchester United, ligin yeni ekiplerinden Huddersfield Town'a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Huddersfield Town 28. dakikada Aaron Mooy, 33. dakikada Laurent Depoitre'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 78. dakikada Marcus Rashford ile ağları havalandırmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Mourinho ve ekibi ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 20 puanda kaldı. Ev sahibi ekip ise puanını 12'ye yükseltti.