MANU ilk yenilgisini aldı
Manchester United, Premier Lig'deki ilk yenilgisini Huddersfield deplasmanında aldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Huddersfield Town'a 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.
Ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren mücadelesi veren Manchester United, ligin yeni ekiplerinden Huddersfield Town'a konuk oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Huddersfield Town 28. dakikada Aaron Mooy, 33. dakikada Laurent Depoitre'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 78. dakikada Marcus Rashford ile ağları havalandırmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.Mourinho ve ekibi ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 20 puanda kaldı. Ev sahibi ekip ise puanını 12'ye yükseltti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:37
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Malatya'da ilk 11'ler belli oldu
Toplam 1
Yorum
Nevzat Yeterbe.abdül.kadirnerde.onazikimbe.kesecek.baska.adam.bulamadinmi. yaziklar.olsun.
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 12
Yorum
han adam haklı gerekli koltuklar değişmedikçe sonuclar hakkında atar tutarlar. biri yenilecek desin emir gitsin gerekirse pafla yenerler anlayna
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''Hiçbiriniz bir Alex değil!''
Toplam 3
Yorum
Hiçbiriniz bir Alex değil!. Hiçbiriniz bir Alex değil!.
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