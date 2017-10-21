Manchester City fırtınası sürüyor
Manchester City, Premier Lig'de Burnley'e yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:01
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Malatya'da ilk 11'ler belli oldu
Toplam 1
Yorum
Nevzat Yeterbe.abdül.kadirnerde.onazikimbe.kesecek.baska.adam.bulamadinmi. yaziklar.olsun.
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 12
Yorum
han adam haklı gerekli koltuklar değişmedikçe sonuclar hakkında atar tutarlar. biri yenilecek desin emir gitsin gerekirse pafla yenerler anlayna
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''Hiçbiriniz bir Alex değil!''
Toplam 3
Yorum
Hiçbiriniz bir Alex değil!. Hiçbiriniz bir Alex değil!.
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