 Manchester City fırtınası sürüyor – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Manchester City fırtınası sürüyor

    Manchester City fırtınası sürüyor

    Manchester City, Premier Lig'de Burnley'e yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

    İngiltere Premier Lig'in 59 haftasında Manchester City, Burnley ile karşılaştı. Manchester ekibi, rakibini Agüero, Otamendi ve Sane'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Ligde art arda 7. galibiyetini elde eden Guardiola'nın talebeleri puanını 25'e yükseltti ve en yakın rakibine 5 puan fark atarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:01
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