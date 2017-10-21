İngilizler coştu
DEVLER Ligi'ne İngilizler damga vurdu. 5 İngiliz ekibi oynadıkları 15 maçta yenilgi yüzü görmediler. 11 maçı kazandılar, 4'ü berabere bitti. Maç başına 2.9 gol ortalaması yakaladılar.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
-
Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
-
Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
İngilizler coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.