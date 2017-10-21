 İngilizler coştu – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    İngilizler coştu

    İngilizler coştu
    DEVLER Ligi'ne İngilizler damga vurdu. 5 İngiliz ekibi oynadıkları 15 maçta yenilgi yüzü görmediler. 11 maçı kazandılar, 4'ü berabere bitti. Maç başına 2.9 gol ortalaması yakaladılar.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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