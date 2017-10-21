İdolüm Ronaldo
TOTTENHAM formasıyla 2 yıldır fileleri golle dolduran Harry Kane, idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. İngiliz yıldız "O benim rol modelim. Onu seyrederek büyüdüm. Formamı onunla değiştirmek özeldi" dedi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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