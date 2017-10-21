 İdolüm Ronaldo – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    İdolüm Ronaldo

    İdolüm Ronaldo
    TOTTENHAM formasıyla 2 yıldır fileleri golle dolduran Harry Kane, idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. İngiliz yıldız "O benim rol modelim. Onu seyrederek büyüdüm. Formamı onunla değiştirmek özeldi" dedi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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