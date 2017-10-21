Chelsea oyuncuları Conte'den memnun değil!
Chelsea'de futbolcuların Antonio Conte'nin antrenman temposundan memnun şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlerde oyuncuların 2017-18'deki maç takviminin geçen sezondan daha sıkışık olmasına rağmen idman yoğunluğunun değişmemesinden yakındığı belirtildi.
Söylentilere göre, Londra ekibindeki birçok oyuncu, Conte'nin fiziksel olarak yıpratıcı idmanlar yaptırmasının ve taktik görüşmelerin günlerce sürmesinin takımın fizik durumunu ve formunu etkilediğini düşünüyor.
Conte'nin, geçen cumartesi yaşanan Crystal Palace yenilgisi sonrası çarşamba günkü Roma maçına kadar futbolcuları 3 günlük idmana zorladığı öğrenildi.
GEÇEN SEZON AVRUPA YOKTU
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, Avrupa arenasında rekabet etmedi. İtalyan teknik adam, kupa maçları olduğu dönemler haricinde oyuncularını bir hafta boyunca bir maça hazırladı.
ÖNEMLİ OYUNCULAR SAKATLANDI
Chelsea'de bu sezon as kadroda yer alan önemli isimler sakatlık yaşadı. İspanyol golcü Morata, uzun süren sakatlığın ardından Roma maçında sahalara dönse de Victor Moses ve Ngolo Kante'nin sakatlıkları devam diyor.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:40
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Cenk Tosun, en iyi ikinci oyuncu!
Toplam 1
Yorum
since1903 Hak yerini bulmuş. Salah kariyerinin en iyi maçını oynadı bence.
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Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Toplam 3
Yorum
Mehmet Orasi istanbul soyar o taksiciler adami
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Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Toplam 3
Yorum
xcvbn Her gün başımıza gelen taksici terörü sonunda basına yansımış bir şekilde..
Chelsea oyuncuları Conte'den memnun değil! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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